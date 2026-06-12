Sector arrocero denuncia pérdida de 30 millones de dólares y cosechas podridas en camiones por bloqueos

El sector arrocero boliviano enfrenta una crisis que mantiene paralizada la distribución de alimentos hacia los principales mercados del país. Representantes del gremio alertaron que la inmovilización del grano ya genera una pérdida estimada que supera los 30 millones de dólares.

Cosechas atrapadas en las carreteras

Los productores informaron que existen alrededor de 600 mil toneladas retenidas en los ingenios, de las cuales el 80% se concentra en el departamento de Santa Cruz.

"Muchos productores han quedado con la cosecha varada porque estábamos en el tramo final cuando empezaron los bloqueos", lamentó una portavoz del sector.

La dirigencia explicó que el conflicto en San Julián interrumpió la ruta crítica por donde transita el grano desde el Beni hacia los ingenios de Montero. Debido a esta situación, cientos de camiones quedaron atrapados en las carreteras y el producto se ha deteriorado en su totalidad.

Esta alarmante parálisis golpea de forma directa a la canasta básica familiar, interrumpiendo severamente los envíos regulares hacia la ciudad de La Paz. El impacto es de magnitud nacional si se considera que estos trabajadores cubren la demanda del 90% del país.

Incertidumbre y demandas de los productores

La representante indica que cerca de 20 mil familias que viven de este cultivo exigen al Gobierno el acceso inmediato a financiamiento, semillas e insumos para salvar la actividad. "Necesitamos que se nos otorgue seguridad jurídica y la certeza de que no vamos a producir para perderlo todo", enfatizó.

Mira la programación en Red Uno Play