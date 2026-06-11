Exportadores rechazan acusaciones de Chile en el caso "Narcomaderas" y denuncian "contaminación cruzada"

El sector exportador de Cochabamba salió al frente para rechazar de manera contundente las acusaciones provenientes de Chile que vinculan a empresas nacionales con el tráfico de 100 toneladas de droga impregnada en madera, un operativo denominado en el vecino país como el caso "Narcomaderas".

Los representantes del sector aseguraron que las denuncias son irresponsables y acusaron formalmente a la Fiscalía de Chile de actuar fuera de protocolo, provocar una "contaminación cruzada" en las mercancías y golpear severamente la liquidez del comercio exterior boliviano.

Acusaciones irresponsables y falta de notificación

El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO), Juan Carlos Ávila, lamentó que se esté involucrando a firmas bolivianas en delitos de narcotráfico a través del puerto de Arica sin que exista un proceso judicial conclusivo.

"Nos llama mucho la atención que pese a que no existe un proceso conclusivo para este caso, se hubiera aseverado de manera irresponsable que algunas empresas afiliadas a las diferentes cámaras de exportadores del país están involucradas en este hecho delictivo", informó Ávila.

El representante sectorial reveló que, desde que comenzó la retención de los cargamentos de madera entre enero y febrero, ninguna empresa boliviana ha sido notificada ni citada a declarar por las autoridades chilenas, las navieras o los operadores logísticos (brokers y forwarders). A su juicio, esto demuestra que la Fiscalía de Chile no ha realizado un trabajo imparcial.

El origen del error: "Contaminación cruzada"

De acuerdo con los exportadores, la Fiscalía chilena incurrió en un manejo inadecuado e inapropiado de la información y de la logística de resguardo, lo que provocó que madera completamente lícita resultara contaminada en los depósitos de Arica.

Ávila explicó detalladamente cómo se originó el problema:

El hallazgo inicial: En octubre del año pasado se incautó un cargamento legítimo de madera que sí estaba impregnada con cocaína.

El error logístico: La Fiscalía chilena almacenó dicha madera en un espacio de sus dependencias.

La contaminación: Por falta de experiencia y conocimiento, las autoridades chilenas descargaron posteriormente otros lotes de madera de exportación boliviana limpia y los colocaron cerca de la carga incautada.

Al estar en contacto o extrema cercanía, el resto de la madera acumulada absorbió las sustancias, un fenómeno técnico conocido como contaminación cruzada.

Deficiencia tecnológica y colapso en Arica

A la negligencia en el almacenamiento se suma la falta de condiciones técnicas en el puerto de Arica para procesar este tipo de casos. Los exportadores denunciaron que las solicitudes de información enviadas a Chile nunca fueron respondidas y que los retrasos se deben a una alarmante carencia tecnológica.

"Hemos podido evidenciar que estas demoras se han generado porque el puerto de Arica no tiene las condiciones necesarias para hacer las pruebas a las que hacen referencia. Tuvieron que mandar muestras a Santiago de Chile para que hagan las pruebas; ellos no tienen el equipo y la tecnología necesaria", añadió el presidente de CADEXCO.

Grave impacto económico e iliquidez

Más allá del daño severo a la credibilidad y reputación del empresariado boliviano, la situación ha detonado una crisis financiera interna para el sector forestal. Debido a la retención arbitraria y al nulo flujo de información, las cargas no han podido ser embarcadas a sus destinos finales.

"Por esta demora, las empresas desde el mes de enero a la fecha no estamos recibiendo ningún pago porque la mercadería no ha sido embarcada. Al no recibir ningún pago, tenemos iliquidez en las empresas", concluyó Ávila, instando a las autoridades competentes a viabilizar una solución justa que limpie el nombre de los productores bolivianos afectados por este descuido institucional en Chile.

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