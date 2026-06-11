Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 11 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia mostró un comportamiento dinámico durante la jornada de hoy. El dólar paralelo o "blue" registró una leve tendencia a la baja a lo largo del día, en contraste con la cotización referencial del Banco Central de Bolivia (BCB), que experimentó un incremento en comparación con el día anterior.

El comportamiento del dólar paralelo

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado informal cerró la tarde de este jueves fijando la moneda en Bs 9.90 para la compra y Bs 9.89 para la venta.

dolarboliviahoy.com

La moneda norteamericana fue perdiendo fuerza paulatinamente con el paso de las horas, mostrando una desescalada desde las primeras operaciones de la mañana. A las 6:00 AM, el día comenzaba con una cotización de Bs 9,94 para la compra y Bs 9,93 para la venta. Posteriormente, hacia el mediodía, el valor se contrajo levemente hasta situarse en Bs 9,92 para la compra y Bs 9,91 para la venta, consolidando su descenso al finalizar la tarde.

Cotización oficial del Banco Central de Bolivia

Por otra parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció los valores referenciales oficiales para esta jornada, reflejando un incremento respecto a los días previos. Para este jueves, el valor referencial del dólar estadounidense se fijó en Bs 9,82 para la compra y Bs 10,03 para la venta.

BCB

Esta cifra marca una variación al alza si se compara con los datos de la jornada de ayer, cuando el ente emisor situaba la moneda en Bs 9.79 para la compra y Bs 10.00 para la venta. Con este ajuste, la brecha entre el mercado informal y el oficial se mantiene estrecha, mostrando un escenario de alta volatilidad en las expectativas financieras del país.

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