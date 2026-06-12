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Largas filas en Viru Viru: ciudadanos esperan días para enviar alimentos a La Paz y Cochabamba

Con las carreteras bloqueadas y el abastecimiento cada vez más complicado, cientos de personas recurren al transporte aéreo para enviar alimentos a otras regiones, aunque la alta demanda ya provoca largas esperas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/06/2026 8:07

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Escasez de cupos en Viru Viru retrasa envío de alimentos por bloqueos en carreteras
Santa Cruz, Bolivia

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La continuidad de los bloqueos en las carreteras del país ha obligado a que el traslado de alimentos hacia distintas regiones se realice por vía aérea, principalmente mediante el servicio de encomiendas.

En el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, se registran largas filas de personas que buscan enviar productos de primera necesidad, principalmente carne de res y pollo, hacia ciudades como La Paz y Cochabamba. La alta demanda ha generado retrasos y una limitada disponibilidad de cupos.

Algunos usuarios denunciaron que permanecen en el lugar por más de una semana esperando poder realizar el envío. Según relataron, la asignación de espacios varía diariamente.

“Desde el jueves anterior en la tarde estoy hasta el día de hoy, ya va a ser una semana”, afirmó uno de los afectados.

Otro de los principales problemas es el estado de los alimentos perecederos. Varios usuarios indicaron que la prolongada espera obliga a mantener la carne congelada por largos periodos, mientras que en algunos casos los productos se deterioran antes de ser enviados.

“Ha tenido que regalar los pollos porque ya estaban en mal estado”, relató una de las personas en fila.

La capacidad de envío en la jornada se habría limitado a aproximadamente 25 kilos por persona. Mientras tanto, la fila continúa creciendo en medio de las bajas temperaturas.

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