¿Cómo estará el tiempo hoy en Bolivia? Revise el reporte completo del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 12 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados y un poco nubosos, sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 2°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -6°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -2°C y 14°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que se mantendrán templadas sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 5°C y 28°C.

Sucre tendrá un cielo poco nuboso, alcanzando valores entre 3°C y 21°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 3°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en bastantes regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 16°C y 24°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, una mínima de 19°C y una máxima de 25°C y alta probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá lluvias durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 31°C.

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