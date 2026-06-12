Ascensión de Guarayos se suma a las protestas con un punto de bloqueo

La situación en las carreteras del oriente boliviano volvió a complicarse con la instalación de un nuevo punto de bloqueo indefinido en Ascensión de Guarayos, sobre la ruta que conecta los departamentos de Santa Cruz y Beni.

El nuevo piquete se encuentra en la comunidad Cerro Grande y se suma al bloqueo que permanece activo desde hace casi un mes en el municipio de San Julián.

A estos puntos de conflicto también se añade una tercera medida de presión en San Germán, en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba, consolidando un escenario de interrupciones en importantes corredores viales del país.

Los sectores movilizados señalaron que no levantarán los bloqueos mientras no se atiendan sus demandas, entre ellas, la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La multiplicación de los puntos de bloqueo genera preocupación entre transportistas, productores y comerciantes, debido a las dificultades para el traslado de pasajeros y mercadería.

Las restricciones en las rutas también afectan a cientos de viajeros que buscan desplazarse entre departamentos.

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