Vecinos levantan bloqueo, pero mantienen vigilia para impedir el ingreso de basura a K’ara K’ara

El bloqueo instalado en el ingreso al relleno sanitario de K’ara K’ara, en la zona sur de Cochabamba, se levantó; sin embargo, los vecinos mantienen una vigilia permanente para evitar el ingreso de camiones recolectores de basura para concretar el cierre técnico definitivo del botadero.

Durante un recorrido por el sector se constató que la vía se encuentra expedita y sin obstáculos. No obstante, al menos tres vecinos permanecen en el lugar realizando turnos de vigilancia.

Según los movilizados, ante cualquier intento de ingreso de vehículos de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), se activará una alerta para convocar de inmediato al resto de los vecinos y reinstalar las medidas de presión.

Los habitantes de la zona realizan rotaciones para sostener la vigilia las 24 horas y ratificaron que no permitirán el ingreso de residuos mientras no se concrete el cierre del relleno sanitario.

Municipio denuncia agresiones y pide cumplir resolución judicial

El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía de Cochabamba, Walter Flores, informó que funcionarios municipales fueron agredidos y empujados ayer cuando intentaban ingresar camiones con residuos para ejecutar el cierre técnico del relleno sanitario, dispuesto por una resolución del Tribunal Agroambiental.

Explicó que el municipio sostuvo reuniones con distintos sectores y representantes de la zona, aunque aseguró que no se logró avanzar en acuerdos concretos.

“Lo único que queremos es hacer cumplir la resolución del Tribunal Agroambiental. Necesitamos entre tres y cuatro meses para realizar el cierre técnico, una tarea importante para evitar deslizamientos, daños ambientales y riesgos para la salud de la población”, señaló Flores.

Asimismo, indicó que el proyecto de industrialización de residuos en Cotapachi continúa en marcha y que, de forma paralela, es necesario avanzar con el cierre técnico de K’ara K’ara.

Citaciones y proceso penal

Flores informó además que ya se entregaron notificaciones a personas denunciadas por impedir el cumplimiento de la resolución judicial y pidió el apoyo de la Gobernación para garantizar el desarrollo del proceso.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Roy Ordóñez, señaló que el municipio notificó a 12 personas dentro de las denuncias presentadas por el presunto delito de atentado contra los servicios públicos.

Mencionó que ya se inició el proceso penal correspondiente y recordó que previamente se realizaron intentos de diálogo para viabilizar el cierre técnico del relleno sanitario. Sin embargo, lamentó que continúen las acciones que impiden el ingreso de los camiones destinados a cumplir la disposición judicial.

Mientras tanto, el ingreso de residuos a la planta separadora de Cotapachi continuará desarrollándose como parte de la estrategia municipal para la gestión integral de los desechos sólidos.

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