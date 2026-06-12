YPFB despacha combustibles y GLP a Cobija para reforzar el abastecimiento

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó el despacho de 89.000 litros de combustibles líquidos y 956 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilogramos con destino a la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la población en medio de las dificultades generadas por los bloqueos en las carreteras del país.

Según la estatal petrolera, desde la planta de YPFB ubicada en la zona comercial de Cobija se distribuyeron 54.000 litros de Gasolina Especial y 35.000 litros de Diésel Oil hacia las estaciones de servicio Cobija, Progreso, Tisty y Tajibos.

El responsable de la Zona Comercial Cobija de YPFB, Gerson Ronald Choque Cadena, explicó que los combustibles llegaron mediante rutas alternativas desde la Planta de Almacenaje Senkata, lo que permitió reforzar el suministro en la capital pandina.

“Hemos intensificado la logística de abastecimiento. Desde muy temprano se realizaron despachos de combustibles para atender la demanda de las estaciones de servicio de Cobija”, señaló la autoridad.

YPFB advirtió que los bloqueos instalados en distintos puntos del país continúan afectando el normal desarrollo de las operaciones logísticas y representan un riesgo para la continuidad del abastecimiento de combustibles y GLP en la región amazónica.

Pese a este escenario, la empresa estatal aseguró que mantiene esfuerzos adicionales para cumplir con los volúmenes programados por el Comité de Producción y Demanda (PRODE). Para ello, operadores, técnicos, conductores y personal logístico trabajan de manera coordinada con el fin de garantizar el suministro de carburantes y gas licuado a la población de Pando.

La estatal reiteró que continuará aplicando medidas logísticas alternativas para evitar el desabastecimiento y asegurar la provisión de energía en una de las regiones más alejadas del país.

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