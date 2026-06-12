Alcalde de San Julián presentó una denuncia contra el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista

El abogado Martín Camacho rechazó la denuncia presentada por el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, contra el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), José Méndez, y aseguró que se trata de un intento de amedrentamiento con motivaciones políticas en medio del conflicto por los bloqueos en Santa Cruz.

Camacho afirmó que la acción legal fue presentada después de que Méndez denunciara presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros hechos relacionados con las movilizaciones que mantienen bloqueadas varias rutas del departamento.

“Nos hemos visto sorprendidos; sin embargo, no es algo que nos extrañe respecto a este tipo de amedrentamientos que se quiere realizar en contra de líderes cruceños que están tratando de evitar la violencia, los bloqueos y una situación conflictiva en todo el país”, manifestó el jurista.

Según la defensa de Méndez, el dirigente de la UJC participó en gestiones para intentar desbloquear las carreteras y garantizar la libre circulación, sin incurrir en hechos violentos.

“El señor José Méndez, a través de la Unión Juvenil Cruceñista, ha realizado gestiones para ayudar a desbloquear y permitir el acceso por las vías al departamento. No vamos a permitir que nos amedrenten”, sostuvo Camacho.

Respecto al proceso, explicó que la denuncia fue presentada la tarde del miércoles y que aún debe cumplir con el procedimiento de admisión por parte del Ministerio Público.

“Dudo que el Ministerio Público vaya a admitir una denuncia que carece de total sustento. En los videos se observa a José Méndez en la parte de atrás, incluso hablando con la prensa, tratando de colaborar sin realizar ningún tipo de violencia”, indicó.

El abogado señaló además que será el denunciante quien deberá demostrar las acusaciones formuladas contra el dirigente unionista.

“Carlos Vaca tendrá que demostrar en qué momento, bajo qué circunstancias, por qué, cómo, cuándo y dónde José Méndez supuestamente cometió este carnaval de delitos que pretende denunciar”, afirmó.

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