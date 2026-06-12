Este 12 y 13 de junio se realiza la feria del productor al consumidor en el Cambódromo

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta familiar a precios más económicos, este viernes comenzó la feria del productor al consumidor en el Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre el sexto y el séptimo anillo.

La actividad se realizará también el sábado y reúne a productores de diferentes sectores que ofrecen alimentos de manera directa, sin intermediarios.

Desde las primeras horas de la mañana se instalaron puestos de venta de queso, carne de res, verduras, frutas, huevos y otros productos de primera necesidad. Aunque durante el inicio de la jornada la afluencia de compradores era reducida, los comerciantes esperan una mayor asistencia de familias durante el transcurso del día.

Entre los productos ofertados, el queso se comercializa a Bs 38 el kilo por molde y a Bs 39 por kilo. “Estamos atendiendo desde las seis y media hasta que se acabe todo nuestro producto. Esperamos a todos que vengan”, señaló una de las productoras participantes.

En el sector de carnes, los precios varían según el corte. La carne de primera se ofrece a Bs 62 el kilo, la de segunda a Bs 52, la costilla a Bs 42, la carne molida a Bs 45 y el chorizo a Bs 40. También se comercializan cortes solidarios y huesos a precios más bajos.

“Les invitamos aquí al Cambódromo. Estamos abasteciendo con precios justos y accesibles para toda la población”, indicó uno de los vendedores.

La feria surge en un contexto marcado por los bloqueos de carreteras que afectan la distribución de productos hacia otros departamentos del país. Ante esta situación, varios productores optaron por comercializar directamente su mercadería.

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