Organizaciones sociales convocan a un cabildo y ratifican apoyo a bloqueos

Las federaciones campesinas Túpac Katari “Ponchos Huayrurus” y Bartolina Sisa de la provincia de Los Andes convocaron a un Gran Cabildo Abierto para este viernes 12 de junio en el municipio de Pucarani, donde organizaciones sociales, autoridades y sectores productivos analizarán la coyuntura nacional y asumirán decisiones frente a la actual crisis que atraviesa el país.

La convocatoria fue emitida por la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Provincia Los Andes Túpac Katari “Ponchos Huayrurus” y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, entidades que agrupan a decenas de centrales agrarias de los municipios de Pucarani, Laja, Batallas y Puerto Pérez.

De acuerdo con el documento, el encuentro se desarrollará desde las 10:00 de la mañana en el Cruce Pucarani, sobre la carretera hacia Copacabana. Al cabildo fueron convocados representantes de los sectores minero, educativo, salud, transporte, comercio, pesca, ganadería, producción lechera, juntas vecinales y otras organizaciones sociales de la provincia.

Los organizadores señalaron que el objetivo es analizar la situación económica, social y política que vive Bolivia, marcada por los bloqueos de caminos, el desabastecimiento de combustibles, la escasez de algunos productos y el incremento de precios en distintos mercados del país.

Apoyo a los bloqueos en medio de la crisis

En la convocatoria también se instruye a las bases sindicales de la provincia mantener y fortalecer los puntos de bloqueo instalados en la región, en cumplimiento de las determinaciones asumidas por las organizaciones campesinas departamentales.

Entre los invitados figuran dirigentes nacionales de organizaciones sociales, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dirigentes de las Bartolinas, además de autoridades municipales y legisladores vinculados a la provincia.

El cabildo se desarrollará en un contexto de tensión nacional por los conflictos sociales y los efectos económicos que han generado las medidas de presión en distintos departamentos, situación que mantiene preocupación entre sectores productivos, comerciantes y transportistas.

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