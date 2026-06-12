Cancillería gestiona ayuda médica para más de 650 transportistas varados en Desaguadero

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a través del Consulado de Bolivia en Puno, Perú, gestionó asistencia médica y la entrega de medicamentos esenciales para más de 650 transportistas bolivianos afectados por los bloqueos que mantienen interrumpido el tránsito en la zona fronteriza de Desaguadero.

Los conductores de transporte pesado permanecen varados en distintos puntos de la frontera, donde enfrentan las bajas temperaturas del invierno altiplánico y condiciones extremas derivadas de la altitud superior a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, situación que incrementó los riesgos para su salud.

Ante este escenario, la representación consular boliviana realizó gestiones ante instituciones de salud de la región peruana de Puno para conseguir medicamentos destinados a atender afecciones respiratorias, problemas relacionados con la altura y otras complicaciones médicas que afectan a los transportistas.

Como resultado de estas acciones, el centro médico Medicentro de Puno donó una importante cantidad de medicamentos para reforzar la atención de emergencia de los ciudadanos bolivianos. La Cancillería destacó la colaboración de la institución y de su gerente general, Ricardo Roca Torres.

La entrega de la ayuda humanitaria se realizó el pasado 4 de junio en el Puente Internacional Carancas, con la participación de autoridades de Desaguadero, representantes de la Defensoría del Pueblo, dirigentes del sector transporte y personal del Consulado boliviano. Posteriormente, los medicamentos fueron trasladados a un centro de salud para su distribución inmediata por personal médico.

Desde la representación consular señalaron que la protección de la vida y la salud de los connacionales es una prioridad, especialmente en situaciones de emergencia que afectan a ciudadanos bolivianos fuera del país o en zonas fronterizas.

La Cancillería reafirmó que continuará realizando gestiones diplomáticas y consulares para canalizar asistencia oportuna a los bolivianos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad debido a los bloqueos y otras contingencias.

Mira la programación en Red Uno Play