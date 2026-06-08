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"Hoy enfrentamos la amenaza del narcoterrorismo": Paz se pronuncia sobre la situación del país

El Gobierno boliviano asegura que la mayor fortaleza es su gente y ratifica: "Avanzaremos con firmeza hasta cumplir nuestro plan".

Ximena Rodriguez

08/06/2026 19:48

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Foto: EFE.
Bolivia

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Bolivia atraviesa un momento crucial donde, según las palabras del presidente del país, Rodrigo Paz, "la mayor fortaleza de Bolivia es su gente, que cada día trabaja por prosperar y salir adelante".

Sin embargo, el Gobierno alertó que "hoy enfrentamos la amenaza del narcoterrorismo, que ha golpeado a nuestras regiones y afectado a miles de familias".

Ante el complejo escenario de violencia, el mandatario indicó: "Reafirmo mi compromiso de defender la democracia, la seguridad jurídica y nuestros recursos naturales frente a quienes pretenden desestabilizar el país".

Un rumbo firme hacia la estabilidad

Para contrarrestar esta situación, el Ejecutivo confirmó se ha diseñado una estrategia institucional inmediata para el territorio nacional. "Tenemos un plan para recuperar la estabilidad de Bolivia y avanzaremos con firmeza hasta cumplirlo", concluyó Rodrigo Paz.

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