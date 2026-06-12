Potosí enfrenta dificultades para recibir alimentos y combustible por los bloqueos

La ciudad de Potosí enfrenta una situación cada vez más compleja debido a los bloqueos que persisten en distintas rutas del país y que ya superan los 25 días, según informó el alcalde Williams Cervantes, quien alertó sobre problemas en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La autoridad señaló que las restricciones en las carreteras están generando una fuerte afectación económica y complicaciones en la llegada de productos de la canasta familiar. Explicó que camiones provenientes de Tarija, Cochabamba y los valles tardan hasta tres días en llegar a la capital potosina debido a los cortes de ruta.

“Estamos preocupados por el tema de la leche, pero más preocupados por el tema del combustible”, afirmó la autoridad edil.

Cervantes indicó que, si bien algunos productos continúan ingresando al departamento gracias a coordinaciones con productores de distintas regiones, los precios se han incrementado considerablemente en los mercados.

Sectores sin insumos

Respecto al sistema de salud, informó que existe escasez de algunos medicamentos en farmacias privadas y advirtió que, aunque los centros de primer y segundo nivel cuentan con reservas mínimas, la situación podría agravarse si el conflicto continúa.

“No estamos en colapso, pero podríamos entrar en una situación crítica si esto no se resuelve pronto”, alertó.

Uno de los principales problemas identificados por la Alcaldía es el abastecimiento de combustible. Cervantes denunció que conductores de transporte público y particular llegan a esperar hasta 15 días para cargar gasolina debido a la reducción de volúmenes distribuidos en las estaciones de servicio.

La autoridad también aseguró que existen cisternas que permanecen varios días esperando descargar combustible en instalaciones de YPFB, mientras las estaciones reciben volúmenes insuficientes para atender la demanda.

Asimismo, cuestionó que el cupo destinado a Potosí no cubra las necesidades reales de la región y pidió a las autoridades nacionales incrementar los envíos de carburantes.

Incremento del pan

En relación al precio del pan, Cervantes informó que algunos panificadores intentaron elevar el costo de la unidad hasta un boliviano, situación que fue rechazada por la Alcaldía.

“Vamos a vender pan a 50 centavos en seis puntos de la ciudad porque no podemos permitir que se aprovechen de la crisis”, sostuvo.

El alcalde exhortó a las autoridades nacionales, legisladores y dirigentes sociales a buscar una solución inmediata al conflicto para evitar que la situación continúe afectando a la población.

“No podemos permitir que esta crisis siga golpeando a las familias. El abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles es una necesidad urgente para todos los bolivianos”, sostuvo.

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