Bloqueos golpean al sector arrocero y frenan la salida de 65.000 toneladas al mes

Ana Isabel Ortiz, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), expresó su preocupación por el impacto de los bloqueos de carreteras y advirtió que unas 20.000 familias que dependen de esta actividad corren el riesgo de perder sus ingresos debido a que no pueden comercializar la producción almacenada en los ingenios arroceros.

La dirigente explicó que, durante los 43 días de bloqueos, los productores no han podido sacar al mercado el 80% de su producción. Señaló que el sector mueve mensualmente alrededor de 65.000 toneladas de arroz.

“Los bloqueos nos están generando pérdidas por 30 millones de dólares. Nuestros productores no pueden sacar su arroz a los mercados del país, no pueden vender ni recuperar sus costos de producción, y mucho menos pensar en una nueva siembra”, afirmó Ortiz.

Asimismo, lamentó que el Gobierno aún no haya encontrado una solución al conflicto y exhortó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para restablecer el libre tránsito, ante la asfixia económica que atraviesa el sector.

Ortiz agregó que, una vez superada la crisis, el sector espera instalar mesas de diálogo con el Gobierno para abordar temas relacionados con el acceso a créditos productivos y garantizar el abastecimiento oportuno de diésel para las próximas campañas agrícolas.

De acuerdo con datos de Fenca, la producción de arroz en Santa Cruz y Beni alcanza las 750.000 toneladas anuales, volumen que cubre cerca del 90% de la demanda nacional de este cereal.

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