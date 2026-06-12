CAO alerta que cadenas avícola, porcícola y lechera están al borde del colapso

Bolivia cumple este viernes 43 días con carreteras bloqueadas y las pérdidas para el sector productivo continúan en ascenso. De acuerdo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), cada jornada de interrupción en las rutas genera un perjuicio económico de aproximadamente 50 millones de dólares para la cadena productiva nacional.

“Necesitamos las carreteras expeditas. Miles de familias bolivianas están sin trabajo, más de 1.200 camiones cargados con soya permanecen varados, las cadenas avícola y porcícola están al borde de la quiebra y el sector lechero se está deteriorando. La cadena productiva está enfrentando un perjuicio diario de 50 millones de dólares como consecuencia de los bloqueos”, afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO.

El dirigente instó al Gobierno a asumir las acciones que le faculta la Constitución Política del Estado ante la falta de resultados del diálogo y garantizar el respeto a los derechos de millones de bolivianos afectados por las medidas de presión.

Frerking sostuvo que el sector productivo apuesta por el trabajo, la inversión y las exportaciones, y remarcó que no respaldará acciones que vulneren el orden constitucional.

“Nuestra propuesta es trabajar, invertir y exportar. No vamos a permitir una ruptura del orden constitucional ni vamos a apoyar medidas que atenten contra la democracia. Los bolivianos fuimos a las urnas y debemos respetar la voluntad ciudadana”, señaló.

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