¿Cuánto alimento puede llevar en un vuelo? BoA aclara dudas sobre equipaje y peso

Boliviana de Aviación (BoA) recordó a sus pasajeros las condiciones vigentes para el transporte de alimentos en vuelos nacionales e internacionales, destacando que es posible trasladar termos de plastoformo o cajas con comestibles bajo ciertas condiciones de peso y embalaje.

La aerolínea explicó que los viajeros deben revisar primero la franquicia de equipaje incluida en su boleto. En muchos casos, las tarifas contemplan una maleta de hasta 23 kilogramos, por lo que un termo con alimentos que no exceda ese peso puede ser transportado como parte del equipaje permitido sin costo adicional.

Asimismo, BoA informó que los pasajeros que necesiten transportar una mayor cantidad de productos alimenticios pueden llevar un termo o caja adicional con un peso máximo de hasta 32 kilogramos. Este equipaje estará sujeto al pago correspondiente por concepto de equipaje extra.

La empresa precisó que esta opción permite transportar alimentos de manera complementaria a la franquicia incluida en el boleto, siempre que se respeten los límites de peso establecidos.

La aerolínea también recomendó verificar que los termos o cajas estén correctamente sellados y embalados antes del viaje, con el fin de garantizar un transporte seguro y evitar inconvenientes durante la manipulación del equipaje.

BoA recordó que, en caso de superar la franquicia de equipaje incluida en la tarifa adquirida, se aplicarán los cargos correspondientes establecidos por la compañía para el transporte de equipaje adicional.

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