30 años de cárcel para el hombre que acabó con la vida de Norma Quispe en La Guardia

La Justicia determinó una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Alejandro Castillo, autor del feminicidio de Norma Quispe Martínez, una joven de 26 años que perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca en el municipio de La Guardia.

El crimen ocurrió en la urbanización La Cumbre, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera antigua a Cochabamba, donde la víctima fue apuñalada por su pareja en un caso que generó consternación entre familiares y vecinos de la zona.

Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público presentó diversos elementos de prueba, entre ellos los objetos utilizados para cometer el crimen, además de otros indicios recolectados durante la investigación, que permitieron sustentar la responsabilidad del acusado.

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