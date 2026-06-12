“Mi hijo continúa en coma”: padre cuestiona la liberación del entrenador en el caso sparring

La autoridad jurisdiccional determinó otorgar medidas sustitutivas y la libertad al entrenador investigado dentro del denominado caso sparring, una decisión que generó el rechazo de la familia del joven deportista que permanece en estado de coma desde hace seis meses.

Tras conocerse la resolución judicial, Jasmani Núñez, padre del afectado, expresó su desacuerdo con la determinación y aseguró que su hijo continúa internado en terapia intensiva en delicado estado de salud.

“Mi hijo aún se encuentra en estado de coma desde hace seis meses y no estoy conforme con la determinación del juez. Le han dado libertad al entrenador que fue quien hizo pelear a mi hijo sin permiso de su madre ni mío, y ahora lo dejaron en el estado en que se encuentra”, manifestó Núñez.

El padre también cuestionó el monto de la fianza impuesta al entrenador, señalando que la medida resulta insuficiente frente a la situación que atraviesa su familia.

“Le han dado una fianza mínima. Le debería costar salir, así como nos está costando a nosotros recuperar a mi hijo. Le dieron una fianza de 30.000 bolivianos”, sostuvo.

Núñez reiteró que el estado de salud de su hijo sigue siendo crítico y que permanece bajo atención médica especializada.

“Mi hijo continúa en coma, delicado, sigue delicado”, afirmó.

Asimismo, expresó su frustración por el curso del proceso judicial y lamentó la falta de apoyo que, según indicó, recibieron durante estos meses.

“Es una impotencia grande. Siento que no hay justicia para mi hijo. No tuvieron en ningún momento esa humanidad de ayudarnos, sabiendo los momentos difíciles que estábamos viviendo para que él se recupere”, expresó.

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