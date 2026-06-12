Niegan libertad a hermana de Marset y seguirá recluida en Palmasola

La Justicia rechazó este viernes la solicitud de libertad presentada por Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, por lo que continuará cumpliendo detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Marset Alba, de nacionalidad uruguaya, permanece privada de libertad desde hace cerca de tres meses. Su defensa buscaba que la autoridad jurisdiccional le otorgara medidas sustitutivas; sin embargo, el pedido fue rechazado durante la audiencia realizada este viernes.

La mujer ingresó a Palmasola con una detención preventiva de seis meses mientras avanzan las investigaciones en su contra. Fue capturada junto con otros ciudadanos extranjeros en un operativo vinculado al caso que involucra a su hermano, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Según las investigaciones, Tatiana Marset es procesada por los presuntos delitos de tráfico de armas y organización criminal o asociación delictuosa. El Ministerio Público sostiene que aún existen elementos que deben ser analizados dentro de la etapa investigativa.

Con esta decisión judicial, la hermana de Sebastián Marset continuará recluida en el centro penitenciario de Palmasola mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos que se le atribuyen.

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