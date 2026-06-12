Tras más de un año prófugos, capturan en Bolivia a dos brasileños acusados de homicidio

Dos ciudadanos brasileños acusados de participar en un homicidio ocurrido en el estado de Acre, Brasil, fueron capturados en Bolivia después de permanecer prófugos durante más de un año. Se trata de Eduardo Costa y William Leite, quienes fueron detenidos en Cobija, departamento de Pando, y posteriormente entregados a las autoridades de su país.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Civil de Acre, ambos eran buscados por el asesinato de Anselmo de Lima Silva, de 45 años, ocurrido el 19 de abril de 2025 en la ciudad de Cruzeiro do Sul.

Según el reporte policial, la víctima se encontraba en una hamaca dentro de su vivienda observando un partido de fútbol junto a su hermano y otro hombre cuando dos sujetos armados irrumpieron en el lugar. Tras reducir a los presentes, identificaron a la persona que buscaban y le obligaron a abrir la boca antes de dispararle mortalmente.

Luego del crimen, los atacantes se apoderaron de un anillo, una cadena de oro y un teléfono celular pertenecientes a la víctima. Posteriormente huyeron del lugar utilizando una motocicleta, que fue encontrada abandonada cerca del cementerio São João Batista.

Las investigaciones apuntan a que el homicidio estaría relacionado con actividades de usura. Tras cometer el crimen, los sospechosos abandonaron Brasil y se ocultaron en territorio boliviano para evadir a la justicia.

La captura se concretó gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y la Policía Civil de Brasil. El operativo estuvo encabezado por el coronel Luis Fernando Aragón y el coronel Carlos Pardo, quienes realizaron la entrega de los detenidos a las autoridades brasileñas representadas por el delegado Erick Messiel.

Con la detención de Costa y Leite, las autoridades informaron que los seis investigados por el asesinato de Anselmo de Lima Silva se encuentran actualmente bajo detención preventiva. La Policía Civil de Acre considera concluida la fase de localización de los sospechosos y continuará con los procedimientos judiciales correspondientes para esclarecer completamente el caso.

Con información de Oaltoacre.

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