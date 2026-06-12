Una mujer es herida con perdigones de escopeta tras presuntamente resistirse a un asalto en su hogar

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Valle Bajo investiga un violento intento de atraco registrado en el municipio de Sipe Sipe, donde una mujer resultó herida tras recibir impactos de perdigones de un arma de fuego.

El hecho delictivo ocurrió en un inmueble de la zona de Vila Vila. De acuerdo con el reporte policial preliminar, al menos dos personas se constituyeron en el lugar con la intención de robar dentro de la vivienda.

Ante la resistencia, los antisociales dispararon contra el inmueble. El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que el personal policial que se trasladó hasta el lugar del hecho pudo constatar los daños materiales. "Se verifica que el domicilio, la puerta principal de ingreso de este domicilio, presenta un orificio de ingreso de armas de fuego que tiene las características de escopeta", detalló la autoridad policial.

Debido al disparo, la dueña de casa fue alcanzada por los proyectiles, por lo que tuvo que ser evacuada de emergencia hasta la ciudad de Cochabamba.

Reporte Médico: La policía verificó el estado de la víctima en el Hospital Viedma. Tras la intervención médica, se diagnosticó que presenta lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente estopines de escopeta.

Desde la Felcc indicaron que, afortunadamente, la mujer ya recibió los primeros auxilios, se encuentra bajo observación médica hospitalizada y fuera de peligro. Los agentes de la Felcc continúan realizando el registro del lugar del hecho y recolectando evidencias para dar con el paradero de los dos asaltantes.

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