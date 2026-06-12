Investigan si un nuevo cargamento sospechoso en Viru Viru se vincula al caso 'Narcomadera'

Las autoridades correspondientes investigan si un cargamento sospechoso intervenido en las últimas horas está relacionado directamente con el denominado caso 'Narcomadera'. Las acciones se concentran en determinar el origen de los cargamentos ilícitos tras la histórica incautación de más de 100 toneladas de sustancias controladas en territorio chileno.

La policía y la Fiscalía ejecutaron hoy un allanamiento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, con el soporte de canes adiestrados. El personal movilizado decomisó documentación estratégica e inspeccionó detalladamente las oficinas de los sectores de carga de la terminal aérea.

Expansión de los operativos y nexos corporativos

El fiscal asignado al caso confirmó que se ejecutarán allanamientos a nivel nacional para esclarecer el alcance real de esta organización criminal. Los investigadores sospechan que existen otras empresas vinculadas al esquema delictivo además de las firmas corporativas que ya fueron identificadas públicamente.

Extraoficialmente se conoce que las intervenciones operativas planificadas para las próximas horas se expandirán en el departamento de Santa Cruz, sumándose a las ya ejecutadas en la región de Pando. Los esfuerzos gubernamentales para responder a las interrogantes logísticas de este millonario envío cuentan ahora con el respaldo de una comisión internacional y la DEA.

Análisis de laboratorio y rutas bajo sospecha

Los actos investigativos de las fuerzas del orden se concentraron durante toda la jornada en la revisión técnica de un cargamento de madera retenido previamente. El material forestal interceptado tenía como destino final la ciudad de Miami en Estados Unidos y levantó sospechas inmediatas sobre su contenido.

Los canes adiestrados reaccionaron durante el olfateo de las estructuras de madera, obligando a trasladar muestras físicas hacia los laboratorios especializados de la fuerza antinarcóticos. Los resultados periciales definitivos que determinarán la presencia de sustancias controladas en las puertas inspeccionadas se conocerán públicamente en un lapso de dos días.

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