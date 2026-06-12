Conductor se pasa el semáforo en rojo, provoca choque e intenta huir en Santa Cruz

La noche de este jueves se registró un aparatoso accidente de tránsito en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, frente al Comando Departamental de la Policía y cerca del Cristo Redentor. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un vehículo habría cruzado un semáforo en rojo, impactando contra otro motorizado que circulaba por la zona. Tras la colisión, el presunto responsable intentó darse a la fuga.

Sin embargo, en su intento por escapar, terminó chocando contra un tercer vehículo que transitaba por la vía, generando mayores daños materiales y alarma entre los conductores que se encontraban en el lugar.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas y solo se reportaron daños materiales en los vehículos involucrados.

Tras el incidente, efectivos policiales intervinieron y trasladaron al conductor hasta las celdas del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, donde permanece mientras se realizan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play