Quiet Riot anuncia gira latinoamericana y presentación en Santa Cruz: vea la fecha

La histórica banda estadounidense de heavy metal Quiet Riot confirmó su regreso a Latinoamérica con la gira “Metal Health Latin American Tour 2027”, un recorrido especial que celebrará los mayores éxitos de su carrera y el legado de uno de los álbumes más influyentes en la historia del género.

La agrupación llevará su espectáculo a siete países de la región con una serie de conciertos que prometen noches cargadas de energía, clásicos del rock y el característico sonido que convirtió a Quiet Riot en una de las bandas más importantes del heavy metal mundial.

La gira comenzará el 14 de abril de 2027 en Ciudad de México y concluirá el 25 de abril en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Entre las fechas confirmadas figuran presentaciones en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia.

Fechas confirmadas de la “Metal Health Latin American Tour 2027”:

14 de abril – Ciudad de México, México – Circo Volador

16 de abril – Bogotá, Colombia – Auditorio Mayor

18 de abril – Lima, Perú – Teatro Leguía

20 de abril – Santiago, Chile – Teatro Teletón

22 de abril – Buenos Aires, Argentina – Teatro Flores

24 de abril – São Paulo, Brasil – Bangers Open Air

25 de abril – Santa Cruz, Bolivia – Real Santa Cruz

La gira rendirá homenaje al álbum “Metal Health”, considerado una de las producciones más importantes del heavy metal y responsable de éxitos que marcaron una generación de seguidores del rock.

Los fanáticos podrán disfrutar de una selección de los temas más emblemáticos de la banda en una celebración que promete mantener vivo el espíritu del rock and roll y el heavy metal clásico.

Foto: Arte promocional de Quiet Riot anunciando la gira. RRSS.

La presentación en Santa Cruz marcará el cierre del recorrido latinoamericano y representará una oportunidad única para que los seguidores bolivianos vuelvan a ver en vivo a una de las agrupaciones más representativas de la escena metalera internacional.

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