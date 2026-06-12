¡Fiebre mundialista! Fanáticos inundan el centro cochabambino para intercambiar las figuritas del álbum 2026

La espera terminó y el balón ya rueda en el Mundial 2026, pero la verdadera pasión también se vive intensamente en las calles de Cochabamba. La noche de este jueves, coincidiendo con la gran inauguración del torneo, la tradicional zona del Correo (esquina de las avenidas Ayacucho y Heroínas) se convirtió en un hervidero de emociones, congregando a decenas de jóvenes y familias con un solo objetivo en mente: llenar el ansiado álbum oficial.

Entre murmullos de alineaciones, listas de números en mano y el clásico "yala, nola, repe", el lugar se ha consolidado como el punto de encuentro definitivo para los coleccionistas locales.

El mercado del coleccionista: Precios y figuritas "imposibles"

El movimiento económico en la zona es dinámico. Las figuritas corrientes se ofertan desde los 2 bolivianos, existiendo atractivas promociones de 3 piezas por 10 bolivianos, mientras que los brillantes escudos de las selecciones se cotizan fijamente en 10 bolivianos. Sin embargo, en el mercado de los revendedores los precios se disparan según la oferta y la demanda.

"Las de Messi y Cristiano Ronaldo se han llegado a vender hasta en 150 bolivianos", develó una de las comerciantes del lugar. Además de los astros del fútbol y figuras como Kylian Mbappé, los fanáticos buscan desesperadamente los cromos del balón oficial y las mascotas del torneo.

La frustración y la perseverancia caminan de la mano en El Correo. "Estoy buscando al 20 de Alemania por todo lado y no hay forma de encontrarlo", comentaba resignado un joven coleccionista mientras revisaba los pilones de otros aficionados.

Golpes de suerte e intercambios estratégicos

Para otros, la fortuna estuvo de su lado desde el principio. Es el caso de otro joven que, con una sonrisa de oreja a oreja, mostraba orgulloso su cromo de Cristiano Ronaldo. "Me salió directamente en un sobre que compré, no tuve que buscarla", relató. Su estrategia de la noche consistía en negociar esa valiosa pieza repetida a cambio de una de Mbappé, respaldado por un buen fajo de repuestos de las selecciones de España, Francia y Colombia.

La noche recién comienza y la fiebre por el Mundial apenas arranca. Se espera que la zona del Correo mantenga este ritmo vibrante durante las próximas semanas, convirtiéndose en el estadio paralelo donde los cochabambinos juegan su propio campeonato por completar el álbum.

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