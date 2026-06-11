El amor verdadero puede debilitarte las piernas... literalmente. Eso fue lo que le pasó a João Víctor, un joven brasileño cuya reacción al ver a su prometida, Luisa, caminar hacia el altar se ha transformado en el fenómeno viral del momento, acumulando más de 3 millones de reproducciones en redes sociales y robando los corazones de internautas en todo el mundo.

El emotivo y divertido episodio ocurrió durante su boda en Rio Bonito, una localidad en el estado de Río de Janeiro, Brasil, según publica g1.

"Prometió que no iba a llorar... y casi se desmaya"

El video, que se ha compartido masivamente fuera de las fronteras brasileñas, fue publicado originalmente con una leyenda que resume a la perfección el cómico pero tierno momento:

"Mi novio prometió que no iría a llorar en el casamiento... y en la secuencia, él apenas casi se desmayó".

En las imágenes se puede ver cómo los nervios y la emoción superan por completo a João Víctor en el momento en que se abren las puertas del templo. Al ver a Luisa, el joven pierde las fuerzas, se tambalea y tiene que ser amparado de urgencia por sus familiares. La situación fue tan extrema que el propio padre de la novia tuvo que soltar el brazo de su hija a mitad de camino para correr a sostener a su futuro yerno.

Afortunadamente, el asunto no pasó de un gran susto. La novia, mostrando una calma envidiable, manejó la situación como una profesional:

"Sentí una mezcla de sentimientos. Me reía de nervios y le decía que se calmara. Yo estaba muy tranquila y sabía que todo saldría bien... de hecho, le pedí a mi hermana, que es enfermera, que fuera a darle soporte a mi novio", relató Luisa entre risas.

"No esperaba algo tan magnífico"

Por su parte, João Víctor confesó al medio brasileño g1 que ya venía muy conmovido por los momentos de oración previos a la ceremonia, pero que el golpe final de emoción fue ver el aspecto de su prometida.

"Sentí mucha felicidad. Luisa ya es hermosa, pero estaba maravillosa. Habíamos hablado de cómo sería su vestido, pero no esperaba algo tan magnífico. Yo no quería llorar para poder disfrutar de la ceremonia, pero mi corazón se llenó de tanta alegría que pasó lo que pasó", explicó el novio.

Una historia de amor que nació en Carnaval

La historia de esta pareja parece sacada de una comedia romántica:

El origen: Se conocían desde la época escolar, pero en ese entonces no tenían contacto.

El reencuentro: Años más tarde, se conectaron a través de las redes sociales.

El flechazo: El amor se consolidó en el Carnaval de 2022, cuando João Víctor viajó desde la ciudad de Río de Janeiro hasta la localidad de Rio das Ostras exclusivamente para verse con Luisa.

Cuatro años después, ese novio enamorado demostró ante millones de personas en internet que el amor, cuando es real, te puede dejar sin aliento... ¡y casi sin consciencia!

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