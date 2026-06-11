“No era Shakira”: los memes que arrasan tras la inauguración del Mundial 2026

La fiesta de apertura del Mundial 2026 estuvo llena de espectáculo, música y controversia. Shakira, protagonista indiscutible, apareció con un top amarillo, pollera blanca y gafas de sol que cubrían su mirada, lo que generó comentarios virales entre los fans.

“No era Shakira, era una máscara”, escribió un usuario de X. Otro añadió: “No sé ustedes, pero esa no me parece que sea Shakira”. Su maquillaje y atuendo sorprendieron a los espectadores y rápidamente se convirtieron en el tema central de memes.

El tema oficial del Mundial, interpretado por Shakira y Burna Boy, también fue objeto de críticas. Mientras algunos disfrutaron del espectáculo, otros no quedaron convencidos con la presentación.

Otro momento que encendió debates fue el breve discurso en inglés de Lila Downs, quien le dio la bienvenida al mundo del fútbol:

"Mexico receives you with smiles from our heart. We're a nation of diversity, heritage and pride, from ancestors lands where ritual, movement and spirit endure"

La traducción al español: “México los recibe con sonrisas desde nuestros corazones. Somos una nación de diversidad, herencia y orgullo, de tierras ancestrales donde el ritual, el movimiento y el espíritu perduran”.

El hecho de que se haya pronunciado en inglés provocó comentarios y memes, cuestionando por qué no se dirigió al público en español:

“No, ningún 'afternoon' ni ningún 'hello'. Aquí tú hablas en español”, replicó una usuaria, representando la opinión de muchos seguidores en redes.

En conclusión, la inauguración del Mundial 2026 no solo quedó marcada por la música y los artistas, sino también por los memes que celebran y critican cada detalle del evento.

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