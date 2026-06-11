El Mundial recién comienza y los memes ya hacen estallar las redes sociales

Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, la primera edición que se celebra simultáneamente en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración en CDMX será 90 minutos antes del partido México vs Sudáfrica, con un cartel musical que incluye a artistas de primer nivel, en un espectáculo de 90 minutos producido por Balich Wonder Studio.

Las otras dos inauguraciones se desarrollarán el viernes 12 de junio:

Canadá : 14:30 (hora Argentina) en el Estadio Toronto.

Estados Unidos: 20:30 (hora Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los tres estadios abrirán sus puertas cuatro horas antes de cada partido, ofreciendo actividades y entretenimiento para los asistentes, mientras los fans en redes no dejan de crear memes sobre los equipos, jugadores y los momentos más icónicos que se esperan en el torneo.

La ceremonia en México adquiere un valor histórico: el Estadio Azteca será la única sede que albergue tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026), convirtiéndolo en un ícono de la historia futbolística.

Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”.

Mientras los estadios se llenan de colores, banderas y cánticos, los memes ya recorren Twitter, Instagram y TikTok, anticipando risas, pasión y todo el espíritu mundialista que explotará en el primer pitazo del torneo.

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