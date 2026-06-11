De película: llanta sale volando y cae sobre una camioneta en movimiento

Lo que parecía un viaje normal terminó convirtiéndose en un insólito accidente para el conductor de una camioneta en San Luis de Potosí, México, cuando una llanta salió despedida y cayó directamente sobre el techo de su vehículo.

El hecho ocurrió en el Periférico Poniente, a la altura del sector Las Julias, y quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en que el neumático impacta contra la unidad en movimiento.

Las imágenes muestran cómo la llanta aparece repentinamente en el aire y cae con fuerza sobre el techo panorámico de la camioneta. El golpe fue tan fuerte que dañó el quemacocos y provocó afectaciones visibles en parte de la carrocería.

Aunque el accidente causó importantes daños materiales, los reportes preliminares indican que no se registraron personas heridas.

Especialistas señalan que cuando una llanta se desprende y golpea un vehículo desde cierta altura o a gran velocidad, la fuerza del impacto puede superar la resistencia del techo, provocando hundimientos en la estructura e incluso deformaciones en los postes laterales del automóvil.

El incidente llamó la atención de usuarios en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente debido a lo inusual de la escena. Muchos internautas calificaron el hecho como una muestra de los riesgos que pueden generarse cuando un neumático se desprende de otro vehículo en circulación.

Las autoridades no informaron de inmediato cómo se produjo el desprendimiento de la llanta ni si se identificó al vehículo del que provenía el neumático. Sin embargo, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de realizar revisiones periódicas a los sistemas de ruedas y suspensión para prevenir este tipo de accidentes.

Lo cierto es que, en cuestión de segundos, una llanta fuera de control convirtió un trayecto cotidiano en una experiencia que difícilmente olvidará el conductor afectado.

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