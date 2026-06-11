La fiebre mundialista ya se vive en las calles de la Ciudad de México y uno de los personajes más queridos de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es un jugador ni una celebridad, sino un carismático perrito llamado Osito.

Con apenas siete años de edad, este inseparable compañero de Jorge Luis se ha convertido en una sensación entre los aficionados gracias a su peculiar estilo. A bordo de la bicicleta de su dueño, Osito recorre las calles luciendo un outfit mundialista compuesto por gorra, lentes y accesorios con los colores de México, despertando sonrisas y muestras de cariño a su paso.

“Somos un equipo porque siempre estamos juntos”, afirmó Jorge Luis al referirse a la estrecha relación que mantiene con su mascota, quien lo acompaña diariamente en sus jornadas de trabajo.

El entusiasmo por el Mundial llevó a Jorge y Osito a preparar con anticipación cada detalle de su imagen.

“Tenemos varios días con el outfit preparado para hoy y para todo el Mundial, porque tenemos que poner el nombre de México en alto”, comentó orgulloso.

Aunque Osito no cuenta con un boleto para los encuentros, eso no le impide convertirse en uno de los aficionados más apasionados de la Selección Mexicana. Según su dueño, el popular lomito apoyará al combinado nacional con todos sus ladridos durante la competencia.

La confianza en el equipo mexicano también quedó reflejada en el pronóstico de Jorge para el partido inaugural frente a Sudáfrica. “Vamos a ganar 2 a 0, respetando a nuestro rival, ese va a ser nuestro marcador final”, aseguró.

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