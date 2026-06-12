Viajó de Alemania a México y murió antes de ver el partido debut del Mundial 2026

La gran fiesta de inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica se vio ensombrecida por un trágico suceso en las inmediaciones del Estadio Azteca, en México. Un aficionado de origen alemán perdió la vida poco antes de que iniciara formalmente el torneo de fútbol más importante del planeta.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima era un hombre de aproximadamente 80 años que sufrió un desvanecimiento en la Rampa 2 del inmueble. Los cuerpos de emergencia presentes en el lugar intervinieron de manera inmediata para brindarle los primeros auxilios y estabilizar su condición.

Traslado y desenlace

Ante la gravedad de la situación, el personal paramédico trasladó de urgencia al paciente hacia el Instituto Nacional de Cardiología en la capital mexicana. A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos especialistas, horas más tarde se confirmó el sensible fallecimiento del ciudadano europeo.

El lamentable acontecimiento generó una profunda consternación entre los asistentes que se daban cita para presenciar el encuentro de apertura. Actualmente, las autoridades de México realizan las gestiones consulares necesarias con la representación de Alemania para brindar el apoyo correspondiente a los familiares.

Fuente: Diez de Honduras

Mira la programación en Red Uno Play