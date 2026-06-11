Helicóptero militar cae tras despegar en Pakistán; reportan más de 20 fallecidos

Una tragedia aérea conmociona a Pakistán. Un helicóptero militar se estrelló pocos instantes después de despegar, dejando un saldo de al menos 21 personas fallecidas.

El hecho ocurrió cerca de Muzaffarabad, capital de la región autónoma de Azad Cachemira, donde la aeronave perdió altura de manera repentina mientras intentaba mantenerse en el aire.

Según los primeros reportes, el helicóptero Mi-17 de la Aviación del Ejército de Pakistán había despegado con destino al valle de Neelum transportando a soldados de las fuerzas de seguridad y tropas adicionales que cumplían labores en la zona.

Testigos señalaron que la tripulación intentó realizar maniobras de emergencia para evitar la tragedia. Sin embargo, los pilotos no lograron recuperar el control de la aeronave, que terminó precipitándose contra el suelo antes de incendiarse.

Las autoridades confirmaron que a bordo viajaban efectivos militares pertenecientes a las fuerzas de seguridad pakistaníes. Tras el impacto, equipos de rescate y personal especializado se trasladaron al lugar para recuperar los cuerpos y verificar la existencia de posibles sobrevivientes.

No obstante, los primeros informes indican que al menos 21 personas perdieron la vida en el accidente.

El Departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Pakistán (ISPR) informó que se conformó una comisión especial para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Aunque las investigaciones continúan en marcha, las autoridades manejan como principal hipótesis una falla técnica que habría provocado la pérdida de control del helicóptero poco después del despegue.

Con información de El Heraldo de México

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