Durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, sonó 'La Bomba', la emblemática canción del artista boliviano Fabio Zambrana, haciendo que miles de aficionados se pusieran a bailar y celebraran al ritmo del clásico nacional.

Un instante que no solo animó a la multitud, sino que también llenó de orgullo a los bolivianos al escuchar una de sus joyas musicales en la máxima fiesta del fútbol mundial.

El propio Fabio Zambrana compartió su emoción en redes sociales:

“Hace 28 años compuse esta canción y sigue haciendo bailar al mundo. Gracias a Dios y gracias a todos mis fans por acompañarme en este increíble viaje musical”.

El tema, que se ha mantenido vigente a lo largo de casi tres décadas, logró un momento inolvidable para la cultura boliviana en un escenario global, demostrando que la música nacional también tiene su lugar en la fiesta más grande del deporte.

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