Ciudadano boliviano es rescatado tras quedar atrapado en una zona rocosa de Brasil

Un ciudadano boliviano de 46 años vivió momentos de angustia luego de quedar atrapado entre unas rocas en la costa de Sao Paulo, Brasil, cuando intentaba recuperar unos documentos que se le habían caído.

El incidente ocurrió el pasado 9 de junio en la zona conocida como Emissário Submarino de Santos. Según informó el medio brasileño A Tribuna, el hombre permaneció inmovilizado durante aproximadamente 30 minutos, situación que obligó a la movilización de equipos de rescate especializados.

Efectivos del Grupo Brasileño de Rescate Marítimo (GBMar) acudieron al lugar y lograron liberar a la víctima sin necesidad de remover las rocas. Para ello, utilizaron una tabla rígida como punto de apoyo, elevando gradualmente las caderas del hombre y recolocando su cuerpo hasta ponerlo a salvo.

Tras el rescate, el ciudadano recibió atención médica en el lugar. Los socorristas le suministraron oxigenoterapia y realizaron una evaluación que determinó que solo presentaba abrasiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

A través de un comunicado, el GBMar recomendó a la población evitar el acceso a zonas rocosas debido al riesgo de accidentes y de quedar atrapado, especialmente en áreas costeras donde las condiciones del terreno pueden representar un peligro para los visitantes.

Con datos del medio brasileño A Tribuna.

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