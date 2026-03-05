Caso Sparring: Justicia niega libertad a entrenador mientras la víctima sigue en coma

Un juez determinó que el entrenador involucrado en el ‘caso sparring’ deberá permanecer tras las rejas, negándole la posibilidad de defenderse en libertad. La decisión judicial mantiene la medida cautelar mientras avanzan las investigaciones por el incidente que dejó a un adolescente en estado crítico.

El abogado Víctor Camacho explicó: “La denuncia ha sido por lesiones graves y tentativa de homicidio, pero el Fiscal solamente imputó por lesiones culposas. La defensa plantea una nulidad señalando porqué se imputa por lesiones culposas. Pero el juez ha rechazado la acción de libertad”.

Mientras la batalla legal continúa en los tribunales, el estado de salud de la víctima es alarmante y no presenta mejoría tras más de un mes del suceso. “Mi hijo permanece internado en estado de coma, no ha despertado aún; tiene un mes y cuatro días en cama”, relató con angustia la madre del menor.

La familia enfrenta ahora una crisis económica devastadora debido a los altísimos costos médicos acumulados durante la hospitalización. Según la progenitora, ya han desembolsado más de 240 mil bolivianos y los recursos se han agotado por completo.

Ante la falta de opciones locales, la madre solicita apoyo urgente para buscar especialistas fuera de las fronteras nacionales. “Lo que más quiero es que las aerolíneas me colaboren para llevarlo a otro país donde lo puedan atender, el dinero ya se nos acabó”, sentenció.

