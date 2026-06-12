Caen cinco paraguayos con 34 paquetes de sustancia controlada en operativo en La Guardia

Un operativo conjunto entre efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió la aprehensión de cinco ciudadanos paraguayos y el hallazgo de 34 paquetes de cocaína durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en el barrio Adelita, kilómetro 15 de la doble vía La Guardia.

La intervención policial se desarrolló en el marco de las investigaciones por el asesinato de José Ángel Castañeta, conocido con el alias de “Cara de Bebé”. Según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, las pesquisas llevaron a los investigadores hasta el inmueble donde presuntamente se encontraban personas de nacionalidad paraguaya vinculadas a las líneas investigativas del caso.

“Continuando con los trabajos de investigación de la muerte del señor José Ángel Castañeta, alias ‘Cara de Bebé’, tuvimos información de que en este domicilio se encontraban cinco personas de nacionalidad paraguaya. Al ingresar al lugar, encontramos dos cajas que contenían 34 paquetes de sustancias controladas, es decir, cocaína”, explicó la autoridad policial.

Durante el operativo también fueron secuestrados dos tractocamiones, una chata y otros elementos que serán sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas. La Policía no descarta que los vehículos hayan sido utilizados para el transporte de sustancias controladas.

Gómez señaló que entre los cinco aprehendidos se encuentra una mujer con antecedentes por narcotráfico y robo agravado. Los otros cuatro detenidos son varones, todos de nacionalidad paraguaya.

Respecto a una posible relación entre los capturados y el fallecido alias “Cara de Bebé”, el comandante aclaró que, hasta el momento, no existe un vínculo directo establecido. Sin embargo, precisó que el hallazgo fue producto de las diligencias realizadas para ubicar a uno de los presuntos autores del homicidio.

Asimismo, informó que una de las plataformas secuestradas transportaba urea, por lo que se realizará una revisión exhaustiva de los vehículos para verificar si contienen compartimentos ocultos o más sustancias controladas.

Las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público, mientras la Felcn procederá con el análisis de la droga incautada y las pericias correspondientes a los vehículos y demás evidencias recolectadas en el lugar.

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