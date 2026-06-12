Rescatan cuerpo de joven de 21 años reportado desaparecido en laguna Yuyumpini, Cochabamba

Un operativo coordinado entre varias instituciones permitió este jueves recuperar el cuerpo sin vida de Javier Riveros Fernández, de 21 años, en la laguna Yuyumpini, ubicada en el municipio de Quillacollo, Cochabamba.

Según información del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el joven desapareció el pasado martes 9 de junio por la mañana, mientras realizaba labores de alimentación en un criadero de truchas. Su ausencia movilizó a familiares y pobladores, quienes solicitaron apoyo a las autoridades.

El rescate fue complejo: el equipo recorrió seis horas en vehículo desde la ciudad de Cochabamba y caminó 45 minutos hasta la laguna, sorteando además bloqueos en la zona de Liriuini.

En la operación participaron la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGRyAD) de la Gobernación, el Gobierno Municipal de Quillacollo, los Bomberos de la Policía de Quillacollo, el Grupo Voluntario de Salvamento (SAR) Bolivia y comunarios locales. En total, 12 rescatistas y 30 voluntarios trabajaron durante varias horas para recuperar el cuerpo, que finalmente fue entregado a sus familiares a las 17:00 del jueves.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad local, y las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en zonas acuáticas, especialmente ante las condiciones difíciles del terreno y la presencia de bloqueos que dificultan el acceso.

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