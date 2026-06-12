Identificaron vehículo que abandonó restos de canes en Río Seco; continúan las investigaciones

Las autoridades de El Alto identificaron el vehículo que presuntamente abandonó restos óseos de canes en un contenedor de basura de la zona Río Seco, gracias a las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, en el marco de una investigación que apunta a la existencia de mataderos clandestinos.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, informó que tras la denuncia ciudadana se revisaron registros audiovisuales que permitieron detectar una furgoneta desde la cual habrían sido descargados los restos hallados en el barrio Brasil.

“A partir de la denuncia y la intervención que se hizo ayer, ya nos han mandado videos, fotografías y ubicaciones. El personal está procediendo a realizar las verificaciones correspondientes”, explicó la autoridad.

Según las investigaciones preliminares, además de restos óseos, se encontraron cueros y colas de perros en distintos puntos de la ciudad, elementos que fortalecen la hipótesis de actividades clandestinas relacionadas con el faeneo ilegal de animales.

Comisión multidisciplinaria investiga el caso

Ante esta situación, la Alcaldía conformó una comisión multidisciplinaria para identificar a los responsables y localizar posibles mataderos clandestinos que estarían operando en la urbe alteña.

“No vamos a permitir que este tipo de hechos pase de manera normal. Vamos a identificar a estas personas y ponerlas ante la justicia”, afirmó Pacheco.

Las autoridades consideran que estos hechos representan un riesgo para la salud pública, debido a la posibilidad de que carne de procedencia desconocida sea comercializada para consumo humano.

“Es un atentado contra la salud pública”, remarcó la autoridad municipal.

Acciones legales contra delito penal

Por su parte, representantes del sector carnicero anunciaron que se sumarán a las acciones legales que sean presentadas contra los responsables.

“Nos vamos a sumar a los procesos o demandas que inicien las autoridades. Esto puede causar enfermedades e incluso poner en riesgo la vida de las personas”, señaló el ejecutivo de Futecra, Alfredo Machaca.

Asimismo, se reiteró la recomendación a la población de evitar la compra de carne en puestos ambulantes o de origen no certificado, mientras continúan las investigaciones.

Denuncie cualquier irregularidad

La Alcaldía habilitó las líneas 67066919 y 2847254 para recibir denuncias durante las 24 horas, mientras se prepara la presentación formal de una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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