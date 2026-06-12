El pato que vende agua y apoya a México conquista las redes durante el Mundial

Mientras millones de aficionados viven con intensidad el arranque del Mundial 2026, un inesperado protagonista se ha robado el corazón de las redes sociales en México: un simpático pato que acompaña a su tutora a vender agua y que ya es considerado por muchos como la mascota no oficial de la fiesta futbolera.

Se trata de Pato Merlín, un creador de contenido y personaje viral que volvió a captar todas las miradas al aparecer trabajando entre los aficionados que disfrutan de la Copa del Mundo.

El vendedor más querido del Mundial

Vestido con una camiseta de la Selección de México y luciendo sus ya famosas "calcetitas de pollo", Merlín fue grabado mientras acompañaba a su dueña durante la venta de bebidas en medio del ambiente mundialista.

Las imágenes muestran al ave caminando tranquilamente entre los aficionados, despertando sonrisas, fotografías y cientos de muestras de cariño.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la ternura del momento.

"Todos están viviendo el Mundial"

México respira fútbol por cada rincón. Calles, plazas, restaurantes y zonas de Fan Fest están completamente teñidas por la pasión mundialista, y parece que hasta los animales se han sumado a la celebración.

"Todos están viviendo el Mundial", comentaron usuarios al ver a Merlín luciendo orgullosamente los colores del Tri mientras cumplía con su jornada habitual.

Una estrella de internet

No es la primera vez que Pato Merlín se vuelve viral.

El popular animal acumula miles de seguidores gracias a los videos en los que aparece acompañando a su tutora en distintas actividades cotidianas, siempre con sus característicos accesorios y atuendos que lo convierten en una verdadera celebridad digital.

Sin embargo, su aparición durante el Mundial 2026 ha provocado una nueva ola de popularidad.

El video que derritió las redes

Mientras las selecciones luchan por alcanzar la gloria en la cancha, Merlín parece haber ganado su propio campeonato en internet.

Con su jersey mexicano, sus peculiares calcetines y su actitud tranquila, el pequeño pato ha demostrado que no hay evento lo suficientemente grande como para hacerlo abandonar el trabajo.

Y para muchos usuarios, ya tiene asegurado el título del vendedor más adorable de este Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play