Qué dijo Shakira después de que surgieran rumores sobre su presentación en el Mundial 2026

La actuación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 no solo captó la atención por su interpretación de "Dai Dai", la canción oficial del torneo, sino también por una inesperada teoría que comenzó a circular en redes sociales pocos minutos después de su aparición en el escenario.

Mientras millones de espectadores seguían el espectáculo desde distintos países, algunos usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la artista, asegurando que ciertos rasgos físicos observados durante la transmisión no coincidían con los de la cantante colombiana.

La teoría que incendió las redes

Las especulaciones surgieron principalmente en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde algunos internautas afirmaron notar diferencias en el rostro de la intérprete, especialmente en sus pómulos, expresiones faciales e incluso en algunos movimientos durante la presentación.

"No era Shakira", "parecía una máscara" y "llevaron a una doble" fueron algunos de los comentarios que comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas.

Incluso hubo quienes señalaron que la artista no realizó algunos de los movimientos de cadera que históricamente han caracterizado sus presentaciones, alimentando aún más las especulaciones.

Entre las teorías más comentadas apareció el nombre de Shakibecca, la conocida imitadora y doble de la cantante colombiana que se ha vuelto popular en redes sociales por su gran parecido físico con la estrella.

El detalle que resaltaron sus seguidores

Ante la ola de rumores, los fanáticos de la intérprete de "Hips Don't Lie" no tardaron en reaccionar.

Muchos señalaron un detalle físico que consideran imposible de replicar fácilmente: la pequeña cicatriz que Shakira tiene en la frente desde principios de los años 2000.

Según sus seguidores, esa marca era visible durante la presentación, lo que demostraría que efectivamente se trataba de la artista colombiana y no de una sustituta.

El mensaje que compartió Shakira

Horas después de su actuación, la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales celebrando su participación en la inauguración mundialista.

"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo", escribió la artista, acompañando el mensaje con imágenes de su presentación.

Aunque la publicación no hizo referencia a las teorías virales, para muchos seguidores fue una confirmación más de que la propia cantante estuvo presente en el espectáculo.

Una inauguración llena de estrellas

La ceremonia también contó con la participación de destacados artistas internacionales y latinoamericanos.

Entre ellos estuvieron Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y el colombiano J Balvin, quien protagonizó algunos de los momentos más aplaudidos de la noche.

Sin embargo, fue Shakira quien terminó dominando la conversación en redes sociales, no solo por su actuación, sino también por una teoría conspirativa que convirtió su nombre en tendencia mundial.

Por ahora, más allá de los rumores y especulaciones, no existe ninguna evidencia que respalde las versiones sobre una supuesta doble. Lo cierto es que la colombiana volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas de una Copa del Mundo.

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