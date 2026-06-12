El Mundial 2026 sigue dejando momentos virales dentro y fuera de las canchas. Esta vez, el protagonista fue un periodista coreano que realizaba una transmisión en vivo desde México cuando vivió una situación inesperada que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Mientras informaba sobre el ambiente festivo que rodea a la Copa del Mundo, una mujer se acercó al reportero y lo besó sorpresivamente frente a las cámaras.

La inesperada acción tomó completamente desprevenido al comunicador, quien reaccionó visiblemente avergonzado y sorprendido mientras intentaba continuar con su trabajo.

El video se volvió viral

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y acumularon miles de reproducciones en pocas horas.

Muchos usuarios tomaron el episodio con humor y destacaron la espontaneidad del momento, mientras que otros centraron la discusión en un tema más profundo: el consentimiento y el respeto al espacio personal.

La reacción del periodista, que quedó notablemente incómodo tras lo ocurrido, fue uno de los aspectos más comentados por los internautas.

Debate sobre los límites del consentimiento

Más allá de las bromas y los comentarios humorísticos, el incidente abrió un debate en redes sociales sobre las conductas apropiadas durante eventos masivos.

Numerosos usuarios señalaron que cualquier contacto físico debería contar con consentimiento previo, independientemente del contexto o de quién sea la persona involucrada.

Mira la programación en Red Uno Play