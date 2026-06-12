¿Internet lento en casa? Los 5 errores que podrían estar arruinando tu señal WiFi sin que lo sepas

Una conexión lenta o inestable puede convertirse en una verdadera pesadilla, especialmente durante una videollamada de trabajo, una clase virtual o una partida en línea. Sin embargo, en muchos casos el problema no está en el proveedor de internet, sino en pequeños errores cotidianos relacionados con el router.

La ubicación del equipo, la ventilación, el estado de los cables y el mantenimiento periódico son factores que influyen directamente en la calidad de la señal WiFi.

1. Ubica el router en un lugar estratégico

Uno de los errores más comunes es esconder el router detrás de muebles, televisores o en esquinas alejadas de la casa.

Los especialistas recomiendan colocarlo en una zona central, elevada y despejada para que la señal pueda distribuirse de manera uniforme hacia todos los ambientes.

También es importante mantenerlo alejado de paredes gruesas, objetos metálicos, microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos electrónicos que puedan generar interferencias.

La ubicación del router, el estado de los cables y algunos hábitos cotidianos pueden influir más de lo que imagina en la calidad de su conexión a internet.

2. Protégelo del calor y la humedad

El router necesita ventilación para funcionar correctamente.

La exposición directa al sol, el calor excesivo o la humedad pueden afectar sus componentes internos, reducir su rendimiento e incluso acortar su vida útil.

Por ello, se recomienda mantener el equipo en un lugar fresco, seco y libre de objetos que bloqueen la circulación del aire.

3. Revisa periódicamente los cables

Aunque muchas personas se enfocan únicamente en la señal inalámbrica, los cables también juegan un papel fundamental.

Un cable doblado, aplastado o deteriorado puede provocar cortes repentinos, lentitud en la navegación o pérdidas de conexión.

Verificar regularmente el estado del cableado y reemplazar cualquier elemento dañado ayuda a mantener una red más estable.

4. Reinicia el router de vez en cuando

Apagar y encender el router periódicamente permite eliminar errores acumulados y refrescar la conexión.

Este sencillo procedimiento puede mejorar notablemente la velocidad y estabilidad de internet.

Los expertos recomiendan realizar esta tarea en horarios donde no sea necesaria la conexión, ya que el servicio permanecerá inactivo durante algunos minutos.

5. Aprovecha correctamente las bandas WiFi

Muchos routers modernos permiten utilizar dos frecuencias diferentes: 2.4 GHz y 5 GHz.

La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz proporciona velocidades más rápidas en distancias cortas.

Elegir la banda adecuada según la ubicación y la cantidad de dispositivos conectados puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de la red.

Un pequeño cambio puede mejorar toda la conexión

Mantener el router en buenas condiciones no solo mejora la velocidad de internet, sino que también reduce interrupciones, cortes inesperados y problemas de cobertura.

Con simples ajustes en la ubicación y el mantenimiento del equipo, es posible disfrutar de una experiencia mucho más fluida al trabajar, estudiar, ver contenido en streaming o jugar en línea.

Con información de Infobae

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