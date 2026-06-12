¿Hay basura acumulada en su zona? La Alcaldía de La Paz habilita canales de denuncia

Ante la emergencia generada por la acumulación de residuos sólidos en distintos sectores de la ciudad, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lanzó una campaña de apoyo ciudadano para identificar los puntos donde aún no se realizó el recojo de basura y acelerar las tareas de limpieza.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía solicitó la colaboración de la población para reportar las zonas donde persisten promontorios de residuos, con el objetivo de priorizar la atención en los sectores más afectados.

“Tu reporte permitirá priorizar la atención en las áreas más afectadas y fortalecer las acciones que se desarrollan durante esta emergencia”, señala el comunicado municipal.

¿Cómo denunciar?

Para realizar la denuncia, los ciudadanos deben enviar una fotografía del lugar afectado, la ubicación exacta y el tiempo aproximado que los residuos permanecen acumulados. La información puede remitirse mediante mensajes a las redes sociales oficiales del municipio o directamente al número de celular 71566819.

Desde la Alcaldía explicaron que estos reportes permitirán elaborar un mapa actualizado de los puntos críticos para optimizar el despliegue de personal y maquinaria encargada del recojo de residuos.

La iniciativa surge en medio de los problemas de acumulación de basura registrados en mercados, avenidas y zonas comerciales de la ciudad, situación que generó preocupación por posibles riesgos sanitarios y focos de infección.

Inicia limpieza de la ciudad

Las autoridades municipales reiteraron que el trabajo de limpieza continúa de manera progresiva en diferentes sectores y pidieron a la ciudadanía evitar arrojar residuos fuera de los contenedores y colaborar con información precisa para agilizar la atención.

“Entre todos podemos cuidar La Paz”, destaca la campaña impulsada por el municipio paceño para enfrentar la emergencia y recuperar la normalidad en el servicio de recojo de residuos.

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