El Alto: Tras 43 días de bloqueos, zona de Río Seco presenta libre tráfico vehicular

Luego de 43 días de bloqueos, cierres de vías y movilizaciones, el puente de Río Seco, uno de los principales puntos de conexión de la ciudad de El Alto, amaneció este viernes completamente expedito para la circulación vehicular.

Durante un recorrido realizado en la zona, se constató que ya no existen piedras, escombros ni otros objetos que obstaculicen los dos carriles de la avenida Juan Pablo II, permitiendo nuevamente el tránsito normal de vehículos y transporte público.

Según reportes desde el lugar, los sectores que mantenían las medidas de presión se retiraron temporalmente del sector para participar en un cabildo convocado en el municipio de Pucarani, donde se realizará una evaluación de los 43 días de bloqueo y se analizarán posibles nuevas determinaciones.

La convocatoria reúne a organizaciones sociales vinculadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a un sector de la Federación Departamental Tupac Katari, identificado como los “Ponchos Huayrurus”.

Alivio para ciudadanos alteños

La habilitación de esta vía representa un alivio para miles de ciudadanos que diariamente utilizan el puente de Río Seco para desplazarse entre distintos sectores de El Alto y La Paz. El punto conecta además con la avenida Costanera y se encuentra próximo al Hospital del Norte, por lo que su bloqueo generaba importantes dificultades para pacientes, comerciantes y transportistas.

Desde tempranas horas de la mañana se observó un intenso movimiento vehicular y peatonal, recuperando la dinámica habitual de una de las zonas más transitadas de la urbe alteña.

Sin embargo, las organizaciones movilizadas advirtieron que las medidas de presión aún serán evaluadas durante el cabildo provincial, por lo que no se descartan nuevas acciones en función de las conclusiones que adopten sus dirigentes y bases.

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