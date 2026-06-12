Precio del huevo comienza a bajar en mercados de La Paz tras semanas de escasez

Después de varias semanas marcadas por el desabastecimiento y el incremento de productos de la canasta familiar, comerciantes de la ciudad de La Paz informaron una reducción en el precio del huevo, uno de los alimentos más demandados por las familias bolivianas.

Precios van en descenso

Durante un recorrido en centros de abasto de la urbe paceña, vendedores señalaron que el ingreso de productos mediante rutas alternas permitió mejorar la oferta y disminuir gradualmente los costos para los consumidores.

Según los comerciantes, durante los momentos más críticos de los bloqueos el maple de huevo llegó a comercializarse entre Bs 68 y Bs 70, generando preocupación entre las familias por el constante aumento de precios.

Sin embargo, actualmente el producto comenzó a registrar una baja y puede encontrarse desde Bs 40, dependiendo del tamaño y la calidad del huevo.

“Antes teníamos precios mucho más bajos, pero ahora contamos con maples desde Bs 40, Bs 43, Bs 45 y Bs 47 bolivianos. Son precios más convenientes comparados con los que se estaban ofreciendo en algunos vehículos, donde llegaban a costar entre Bs 60 y Bs 70”, explicó una comerciante.

Alivio para la ciudad

La reducción representa un alivio para el bolsillo de los consumidores, aunque los precios todavía se mantienen por encima de los niveles habituales registrados antes de los conflictos y las dificultades de abastecimiento.

Los vendedores atribuyen la mejora al ingreso de mercadería desde el oriente del país por rutas alternas, lo que permitió reponer gradualmente los productos en los mercados.

Pese a la disminución, comerciantes y compradores coinciden en que la normalización total de los precios dependerá de que se garantice el libre tránsito de alimentos y se restablezca por completo la cadena de distribución en todo el país.

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