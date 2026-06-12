Comité pro Santa Cruz alerta un cerco al departamento por nuevos bloqueos

La instalación de un nuevo punto de bloqueo en Ascensión de Guarayos generó la reacción del Comité pro Santa Cruz, que advirtió sobre un supuesto cerco al departamento y exigió al Gobierno acciones inmediatas para garantizar la libre circulación en las carreteras.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que el bloqueo en la comunidad Cerro Grande agrava la situación vial que ya afecta a la región debido a otras medidas de presión vigentes.

Según indicó, el nuevo punto de protesta interrumpe la conexión entre Santa Cruz y Beni, mientras persisten los bloqueos en otras rutas estratégicas.

“El Gobierno debe entender que cuando no hay control y no se hace lo que corresponde, se pierde la autoridad”, afirmó Zambrana, quien cuestionó la falta de resultados en los operativos para restablecer el tránsito en las carreteras.

El dirigente cívico sostuvo que la situación afecta el abastecimiento de alimentos, la economía, la educación y los servicios de salud, por lo que pidió al Ejecutivo asumir medidas más firmes para levantar los bloqueos.

“Le exigimos al Gobierno que de una vez por todas haga los desbloqueos. Nada está mejor y los bolivianos necesitan que se garantice la circulación en las carreteras”, manifestó.

Zambrana también reiteró la solicitud de conformar un comando de operaciones desde la sede de Gobierno para coordinar acciones destinadas a restablecer el tránsito y normalizar la circulación en las rutas afectadas por los bloqueos.

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