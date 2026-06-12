¿Se adelantan las vacaciones en La Paz? Educación evalúa medida por el intenso frío

La Dirección Departamental de Educación de La Paz informó que analiza adelantar el descanso pedagógico de invierno y ampliar el horario de invierno en las unidades educativas, debido a las bajas temperaturas que afectan a gran parte del departamento.

Continúa en evaluación

El director departamental de Educación, Víctor Hugo Sirpa, explicó que la decisión se encuentra en evaluación permanente junto al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), instituciones que realizan el seguimiento de las condiciones climáticas y epidemiológicas.

“En las próximas horas tendremos una información para dar a conocer a toda la comunidad educativa del departamento de La Paz”, señaló la autoridad.

Actualmente, el calendario escolar establece que el descanso pedagógico debe realizarse durante la segunda semana de julio; sin embargo, informes del sector salud recomendaron adelantar la medida debido al incremento del frío registrado durante las últimas semanas.

“Lo más seguro es que pueda darse un adelanto debido a la inclemencia del frío que estamos viviendo y, principalmente, precautelando la salud y seguridad de nuestros estudiantes”, afirmó Sirpa.

Ampliación al horario invernal

La autoridad también confirmó que se analiza una posible ampliación del horario de invierno, medida que permitiría modificar los horarios de ingreso y salida de los estudiantes para reducir su exposición a las bajas temperaturas durante las primeras horas de la mañana.

Mientras se define la determinación final, Educación recomendó a padres de familia y unidades educativas reforzar las medidas de prevención, flexibilizar el uso del uniforme escolar y priorizar prendas de abrigo para los estudiantes.

Asimismo, se pidió que los escolares que presenten síntomas de enfermedades respiratorias permanezcan en sus domicilios y reciban atención médica para evitar contagios dentro de las aulas.

Evaluarán clases a distancia

Respecto a las clases a distancia que se implementaron en varios establecimientos debido a los conflictos sociales y bloqueos registrados en el departamento, la Dirección Departamental indicó que la situación también será evaluada como parte del análisis integral del calendario escolar.

Sirpa adelantó que, una vez superada la actual coyuntura, se elaborará un plan de contingencia para reforzar contenidos y garantizar el cumplimiento de los 200 días hábiles de trabajo establecidos para la gestión educativa.

Las autoridades prevén emitir un pronunciamiento oficial durante la jornada, donde se definirá si se adelanta el descanso pedagógico y si se amplía el horario de invierno en el departamento de La Paz.

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