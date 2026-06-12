¿Qué dijo Meta sobre la caída mundial de Facebook, Instagram y Messenger?

Más de una hora después de registrarse una caída global que afectó a millones de usuarios, Meta emitió un breve pronunciamiento reconociendo los problemas en sus plataformas, aunque hasta el momento no ha informado las causas de la interrupción.

A través de la red social X, Andy Stone, director de comunicaciones de Meta, señaló: “Reconocemos que las personas están experimentando dificultades para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando para solucionarlo”.

El mensaje constituye, hasta ahora, la única explicación oficial de la compañía sobre la falla que afectó a Facebook, Instagram, Messenger y Threads durante la noche de este viernes.

Caída a nivel mundial

La interrupción comenzó a reportarse de forma masiva alrededor de las 20:40 (hora de Vietnam), aunque usuarios de distintos países, incluidos Bolivia, Perú, Colombia, México, Chile y otras regiones, informaron problemas similares para acceder a sus cuentas.

Entre los inconvenientes más frecuentes estuvieron los cierres inesperados de sesión, mensajes de error al intentar iniciar sesión nuevamente, dificultades para cargar publicaciones y fallas en el envío y recepción de mensajes a través de Messenger.

Muchos usuarios indicaron que inicialmente pensaron que sus cuentas habían sido hackeadas, debido a que Facebook cerró automáticamente sus sesiones y posteriormente mostraba mensajes de contraseña incorrecta o imposibilidad de conectarse con los servidores.

Mientras miles de reportes se acumulaban en plataformas de monitoreo como Down Detector, que registró más de 120.000 denuncias de fallas en poco tiempo, el sitio oficial de estado de Meta continuaba mostrando que no existían errores registrados en sus sistemas, lo que generó confusión entre los usuarios.

Bolivia sin Facebook

En Bolivia, la caída también fue percibida por miles de personas que reportaron problemas para ingresar a Facebook y Messenger, herramientas ampliamente utilizadas tanto para comunicación personal como para actividades comerciales, ventas y difusión de información.

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