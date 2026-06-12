¿Cuándo llega combustible a La Paz? Así funciona la aplicación de la ANH paso a paso

Ante las largas filas y la escasez de carburantes registrada en el departamento de La Paz, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lanzó la aplicación móvil “ANH Abastecimiento”, una plataforma que permite a los conductores verificar el estado de los surtidores antes de salir de casa.

La aplicación está disponible inicialmente para dispositivos Android a través de Google Play y, según la ANH, próximamente también estará habilitada para usuarios de iPhone.

Paso a paso para utilizar la aplicación

Una vez descargada e instalada, el usuario debe abrir la plataforma y seleccionar el departamento donde desea consultar el abastecimiento. En este caso, puede elegir La Paz.

Posteriormente debe escoger el tipo de combustible que necesita: gasolina especial, gasolina premium o diésel.

La aplicación ofrece dos formas de búsqueda. La primera es mediante el nombre de la estación de servicio y la segunda utilizando la ubicación GPS del teléfono para identificar los surtidores más cercanos.

Al realizar la consulta, el sistema mostrará el estado de abastecimiento mediante un código de colores:

Verde: saldo completo o disponibilidad alta.

Naranja: disponibilidad media o aceptable.

Rojo: saldo bajo o combustible próximo a agotarse.

Además, el usuario puede cambiar a la vista de mapa para observar la ubicación exacta de los surtidores y verificar cuáles cuentan con combustible disponible.

Al ingresar a una estación de servicio específica, la plataforma despliega información detallada sobre el último despacho realizado por YPFB, los productos disponibles y si existe una cisterna programada o en proceso de llegada.

Busca reducir filas innecesarias

Según la ANH, el objetivo principal de la herramienta es evitar que los conductores realicen filas en estaciones que ya no cuentan con carburante o que todavía esperan la llegada de cisternas.

Durante un recorrido realizado por medios de comunicación en surtidores de la ciudad de La Paz, varios conductores señalaron que aún desconocen la existencia de la aplicación, aunque algunos expresaron dudas sobre la actualización de los datos debido a que la situación del abastecimiento cambia constantemente.

Las autoridades aseguraron que la plataforma se alimenta con información oficial de YPFB y de la ANH, por lo que busca convertirse en una referencia para que la población conozca en tiempo real la disponibilidad de combustible y tome decisiones informadas antes de acudir a un surtidor.

Con esta herramienta, los usuarios pueden verificar desde su teléfono si existe gasolina o diésel en una estación de servicio, conocer cuándo llegará un nuevo despacho y reducir el tiempo de espera en medio de la actual contingencia por el abastecimiento de carburantes.

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